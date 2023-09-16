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رئيس هيئة الترفيه يعلن إطلاق فيديو موسم الرياض 2023 بهويته الجديدة

17 سبتمبر 2023 · < 1 minutes

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، إطلاق فيديو موسم الرياض 2023 بهويته الجديدة. 

وقال آل الشيخ، إن حفل افتتاح موسم الرياض، سيقام من قبل أفضل منظمي الاحتفالات حول العالم، وبُمشاركة أشهر النجوم.

وأضاف أن موسم الرياض 2023 في نسخته الرابعة جاء بهوية ابتكارية وجديدة تحت شعار"BigTime".

وأشار إلى أنه سيتم في موسم الرياض تمكين ما يقارب 2000 شركة محلية ودولية، لإقامة أكثر التجارب الترفيهية تميزاً حول العالم على مساحة تتجاوز 7 مليون متر مربع.

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