“جوجل” تطور منصة أقوى من “شات جي بي تي4” بخمس مرات

تعمل شركة "جوجل" الأميركية على تطوير أداة ذكاء صناعي توليدي تفوق قوتها قوة أحدث إصدار من منصة الذكاء الاصطناعي المنافسة "شات جي بي تي 4" بخمس مرات.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شركة "سيمي أنالاسيز"، أنه من المنتظر أن تصل قوة منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي لـ"جوجل"، إلى 20 مرة من قوة "شات جي بي تي4" بنهاية العام المقبل.

وقالت "سيمي أنالاسيز" في تقرير نشرته، نهاية الشهر الماضي، عن نشاط شركة "جوجل" في مجال الذكاء الاصطناعي: "لقد استيقظ العملاق النائم"، في إشارة إلى أن الشركة الأميركية العملاقة تركت الساحة في البداية لشركات جديدة منافسة مثل "أوبن إيه آي" و"ميدجورني".

وترجح شركة "سيمي أنالاسيز" أن ترفض "جوجل" طرح منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي جيمني فائقة القوة للاستخدام العام، لأن مثل هذه الخطوة ستحيد "نموذج أعمالها الحالي وتفوقها الابتكاري".

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وأثار الانتشار السريع لنماذج اللغة الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي منذ أواخر 2022، مخاوف الكثيرين من أن تصبح تطبيقات الذكاء الاصطناعي خطرًا على البشرية في مجالات عديدة.