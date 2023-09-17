متخصصة: عدم إبعاد الطفل عند وفاة أحد الوالدين ضروريًا

أكدت فاطمة علوان، المتخصصة في الطفولة المبكرة وحل المشاكل السلوكية للأطفال، أن التصرف السليم فيما يخص وفاة أحد الوالدين هو عدم إبعاد الطفل عن مكان الحدث.

وأوضحت علوان، في حوار لبرنامج "سيدتي" على "روتانا خليجية"، الأحد، أن تواجد الطفل في قلب الحدث وقت وفاة أحد الوالدين ضروري جدا، مؤكدة أنه من الطبيعي وجوده وقت العزاء، وأن يكون بجانب أحد أفراد الأسرة الذي يشعر بجانبه بالأمان.

وأضافت علوان أنه يجب أيضا أن يحضر مراسم الدفن من عمر 7 سنوات، حتى يدرك حقيقة وفاة أحد الوالدين ويتقبلها بشكل سليم.

ولفتت ن إلى أن إبعاد الطفل عن مكان الحدث قد يؤدي إلى اضطرابات نفسية لديه، مثل الاكتئاب والقلق والتوتر، وقد يؤثر ذلك على نموه العاطفي والاجتماعي.

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