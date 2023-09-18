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تعثر الفيصلي الأردني والسد القطري في دوري أبطال آسيا

19 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
ناساف كارشي الأوزبكي
ناساف كارشي الأوزبكي

اقتنص ناساف كارشي الأوزبكي فوزا مثيرا من ملعب مضيفه الفيصلي الأردني بنتيجة هدف مقابل لا شيء، اليوم الاثنين في افتتاح منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

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واقتنص زافارمرد عبد الرحماتوف هدف الفوز للفريق الأوزبكي في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

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كما تعادل السد القطري مع ضيفه الشارقة الاماراتي سلبيًا، مساء اليوم الإثنين، على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.

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