جوارديولا: متفائل باحتفاظ السيتي بلقب دوري أبطال أوروبا

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن محاولة فريقه للاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ستكون أقل صعوبة.

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وأوضح جوارديولا خلال رده على سؤال حول فرص سيتي في الاحتفاظ باللقب: "ستكون أسهل، الأصعب هو الفوز باللقب لأول مرة، هو لقب مذهل بالنسبة لنا لكنه لقب واحد فقط".

وقال جوارديولا إن على لاعبيه ألا يشعروا بالاسترخاء، مضيفا: "الفوز بدوري الأبطال أمر مذهل بالنسبة للنادي لكن كم عدد الفرق التي فازت بدوري الأبطال لمرة واحدة؟ فرق كثيرة، لم نحقق إنجازا بالفوز باللقب لمرة واحدة لكننا فخورون بلا شك".

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وفاز سيتي الموسم الماضي إلى جانب دوري الأبطال بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ليظفر بثلاثية تاريخية من الألقاب.

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