الأرصاد: أمطار غزيرة على منطقة عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وتساقط البرد وجريان السيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية ، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظران الجنوب.
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وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.
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