“آيفون” تطلق تحديثها الجديد لنظام تشغيل هواتفها “آي أو إس 17”

أطلقت شركة "أبل" التحديث الجديد لنظام التشغيل في هواتف آيفون "آي أو إس 17"، الإثنين، حاملا معه العديد من المزايا الجديدة للمستخدمين، وذلك بعد أيام من إطلاق سلسلة هواتف "آيفون 15".

وفيما يلي أبرز المزايا في النسخة الجديدة من نظام التشغيل:

سيري بلا كلمة هاي

تفعيل المساعد الصوتي في "أبل" سيعتمد من الآن فصاعدا على نطق كلمة "سيري"، عوضا عن "هاي سيري".

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البريد الصوتي المباشر

تقوم الميزة الجديدة بتحويل الأرقام غير المعروفة مباشرة إلى البريد الصوتي مع تشغيل ميزة "إسكات المتصلين غير المعروفين".

فيس تايم

يمنح المستخدمين القدرة على ترك رسائل مصوّرة لشخص لم يرد على مكالمة الفيديو.

Contact Posters

ستسمح للمستخدمين بتصميم الصورة المخصصة التي تظهر عن إجراء المكالمات على الهاتف

التصحيح الذاتي

سيتلقى المستخدمون اقتراحات فورية بشأن الكتابة أثناء النقر على شاشة الهاتف تتوقع الكلمات التي يكتبونها، مع تصحيح على مستوى الجمل، فضلا عن تصحيح أنواع أكثر من الأخطاء القواعدية

وضع استعداد جديد

يتيح وضع الاستعداد الجديد في "آيفون" فسحة لعرض مزيد من المعلومات السريعة على شاشة الجهاز، أثناء عملية شحنه، ويمكن التحكم بهذه المعلومات، مثل الساعة والصور المفضلة والأدوات الأكثر استخداما.

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