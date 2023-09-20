الفيدرالي الأميركي يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

تقرر أن يبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة كما هي دون تغيير، إلا أنه ألمح إلى زيادة أخرى محتملة قبل نهاية العام الجاري.

ووفقًا لتوقعات الفيدرالي، يمكن أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. حيث ثُبتت توقعاته لمعدلات الفائدة لهذا العام عند 5.6 بالمئة. وقد تم رفع توقعاته للعام المقبل إلى 5.1 بالمئة، بزيادة عن 4.6 بالمئة في التوقعات السابقة. وكانت هناك زيادات مماثلة في التوقعات لعام 2025، حيث تم رفعها إلى 3.9 بالمئة، مقابل 3.4 بالمئة في التوقعات السابقة.

يُشير ذلك إلى أن الفيدرالي الأميركي يتوقع استمرار سياسته في رفع معدلات الفائدة تدريجياً بهدف مواجهة التضخم وضمان استقرار الاقتصاد.