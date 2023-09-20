الفيدرالي الأميركي: مستعدون لرفع أسعار الفائدة مجددًا

أكد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أن مسؤولي السياسة النقدية مستعدون لرفع أسعار الفائدة بشكل إضافي إذا كان ذلك مناسبًا ومواتيًا للوضع الاقتصادي.

كما أشار إلى أنهم سيواصلون عقد اجتماعات لمناقشة أسعار الفائدة بناءً على البيانات الاقتصادية.

وأضاف أن الفيدرالي الأميركي يلتزم بقوة بإعادة التضخم إلى مستوى 2 بالمئة وأن هذه العملية قد تستغرق وقتاً.

وأشار إلى أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة كان أقوى من التوقعات مما قد يستدعي معدلات فائدة مرتفعة، وتوقع استمرار التحسن في سوق العمل الأميركي.

بالنسبة لتوقعات أسعار الفائدة الجديدة، أكد أنه لا يمكنه تأكيد بشكل قاطع متى سيبدأ الفيدرالي في خفض معدلات الفائدة، لكنه أشار إلى أن التوقعات تعكس توقعات المسؤولين بأن أداء الاقتصاد سيكون أفضل من توقعاتهم السابقة.

وفيما يتعلق بزيادات أسعار الفائدة، قال باول إن هناك فرصة جيدة لألا تؤدي هذه الزيادات القوية إلى دفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود، ولكنه حذر من أن هناك عوامل أخرى قد تؤثر على توقعات البنك المركزي.