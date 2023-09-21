غرفتا جازان ونجران تنظمان ورشة عمل عن التوطين في القطاع التجاري

نظمت غرفتا جازان ونجران، عبر الاتصال المرئي، أمس، ورشة عمل بعنوان "التوطين في القطاع التجاري، والتجزئة، والجملة، والخدمات المهنية"، بمشاركة عددٍ من المختصين، وأصحاب المنشآت العاملة في القطاع التجاري.

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وتضمَّنت الورشة، التي شارك فيها وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية عبدالسلام المانع، عدداً من المحاور المتعلقة ببرامج التوطين، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وتحديد أولويات هذه الأنشطة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقاً لسياسات التوطين المعتمدة.

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