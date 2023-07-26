فريق طبي سعودي ينهي معاناة أربعيني مصاب بسمنة مفرطة بجازان

نجح فريق طبي لجراحة السمنة والبدانة، بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، في إجراء عملية جراحية لمريض أربعيني، مصاب بالسمنة المفرطة، أقعدته عن الحركة لمدة 8 أشهر.

وفي بيان لها، أوضحت صحة جازان أن المريض تم تحويله من العناية المركزة بمستشفى صامطة لمركز جراحات السمنة، حيث كان يعاني من مشكلات في التنفس، ومتلازمة انقطاع النفس أثناء النوم.

وبينت صحة جازان، أن المريض خضع لعملية تكميم للمعدة تكللت بالنجاح، ونقل المريض من غرفة العمليات للعناية المركزة، حيث تم رفع جهاز التنفس الصناعي حسب الخطة المعدة دون أي مضاعفات.

وأفادت أن المريض غادر المستشفى وهو بصحة جيدة، بعد استعادته القدرة على الحركة تماثله للشفاء، وذلك بعد إنخفاض كتلة جسمه من 102 الى 45 كيلو جراما.

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