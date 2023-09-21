ألمانيا تستضيف مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار أوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن بلاده ستستضيف العام المقبل مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار أوكرانيا.

جاء الإعلان عقب لقاء جمعه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في نيويورك أمس الأربعاء.

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وأوضح المستشار الألماني أن المؤتمر سيعقد في 11 يونيو 2024 في برلين، بهدف مساعدة أوكرانيا في النهوض باقتصادها مجدداً، ليمكنها من إعادة بناء بنيتها التحتية على مدى أطول.

والتقى المستشار الألماني أولاف شولتس، بالرئيس الأوكراني لمدة 30 دقيقة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتركزت مباحثاتهما على الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية في أوكرانيا.

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واستضافت لندن آخر مؤتمر خصص لجمع الأموال من أجل إعمار أوكرانيا بعد الغزو الروسي، حين التقى قادة وممثلو أكثر من 60 دولة ومؤسسة مالية في يونيو الماضي.

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