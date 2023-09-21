طارق حامد: خسرنا نقطتين بعد التعادل مع الهلال

قال طارق حامد المنضم حديثا إلى ضمك إن فريقه خسر نقطتين بعد التعادل 1-1 أمام الهلال في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس.

وعاد ضمك إلى المباراة بعد التأخر بهدف في الدقيقة التاسعة وتعادل منتصف الشوط الثاني وكاد أن يظفر بالنقاط الثلاث لولا تألق ياسين بونو حارس الهلال.

وأبلغ حامد محطة شركة الرياضة السعودية (إس.إس.سي) "الهلال فاز بنقطة. كنا نستحق النقاط الثلاث، "قدمنا أداء جيدا على المستوى الدفاعي والهجومي وخسرنا نقطتين. إن شاء الله نعوض في المباريات المقبلة ووضع الفريق يجب أن يتحسن".

واتفق كوزمن كونترا مدرب ضمك مع حامد كما أشاد بأداء لاعبيه في اللقاء.

وأبلغ كونترا مؤتمرا صحفيا عبر مترجم "خسرنا نقطتين وفقا للفرص التي أُتيحت لنا. نفذ اللاعبون كل ما طُلب منهم وكان ينقصنا تسجيل أهداف أكثر".

وتابع "علينا ألا نغفل حقيقة مواجهة أحد أقوى الفرق السعودية بعدما أنفق نحو 360 مليون دولار للتعاقد مع أفضل اللاعبين في العالم بينما أنفقنا ما لا يتعدى 15 مليون دولار".

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