خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيات تهانٍ من القيادة الكويتية بمناسبة اليوم الوطني الـ 93

هنأ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

إقرأ أيضًا: خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراءوأكد الصباح في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وشعبيهما الكريمين، مستذكرًا سموه مواقف المملكة الثابتة والمشرفة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية فضلاً عن مواقفها الأخوية الأصيلة تجاه دولة الكويت.

وعبر أمير دولة الكويت عن اعتزازه بما حققته المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين من انجازات تنموية بارزة شملت مختلف المجالات أسهمت بالارتقاء بمكانة المملكة الرفيعة والمرموقة بين دول العالم.

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كما هنأ صاحب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ، في برقيتين مماثلتين، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

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