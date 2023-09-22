جواو فيليكس يأسر قلوب جماهير برشلونة (فيديو)

حقق الدولي البرتغالي جواو فيليكس انطلاقة جيدة مع برشلونة، ليخطف قلوب جماهير النادي الكتالوني سريعا.

وحقق جواو فيليكس حلمه بالانضمام إلى برشلونة الذي تعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة من صفوف أتلتيكو مدريد.

وتألق اللاعب البرتغالي بشكل لافت مع برشلونة في أول مباراتين له يلعبهما بشكل أساسي، حيث سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

وعاد جواو فيلكيس يوم الخميس ليظهر مدى حبه لبرشلونة من خلال دعم فريق كرة اليد بالنادي الكتالوني، وهو ما أعجب جماهير البارسا بشكل كبير.

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وحرص صاحب الـ23 عاما على الذهاب إلى صالة "بالاو بلوغرانا" لمشاهدة مباراة برشلونة وماغديبورج، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

فيلكيس انضم إلى صفوف برشلونة على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد وبدون خيار الشراء، وارتدى اللاعب القميص الذي يحمل الرقم 14.

منذ ذلك الحين، شارك فيليكس في ثلاث مباريات أمام كل من أوساسونا، ريال بيتيس ورويال أنتويرب، وكان متألقًا في المباراتين الأخيرتين اللتين شارك فيهما أساسيًا.

وافتتح فيليكس التسجيل أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني وأسهم في صناعة الهدث الثاني، كما عاد ليفتتح التسجيل في مرمى فريق رويال أنتويرب البلجيكي بدوري أبطال أوروبا، ليقود برشلونة للفوز في المباراتين بنتيجة 5-0.