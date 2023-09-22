سفير المملكة لدى تونس يقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ93

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.

حضر الحفل عدد من المسؤولين والشخصيات السياسية والدبلوماسية بالإضافة إلى ممثلي المنظمات والهيئات غير الحكومية والمقيمين السعوديين في تونس.

وخلال الحفل، رفع السفير الصقر التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين المملكة وتونس وتمنى التقدم والاستقرار للبلدين.

من جهته، قدم وزير الدفاع التونسي تحيات الرئيس التونسي لخادم الحرمين وولي عهده والشعب السعودي، متمنيًا للمملكة المزيد من التطور والاستقرار. تم خلال الحفل عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على التطورات والإنجازات في المملكة.