اليوم الوطني الـ 93.. السفير الياباني يحضر حفل جامعة الأميرة نورة بالرياض مرتديا الزي السعودي

حضر السفير الياباني في السعودية فوميو ايواي الحفل الموسيقى الذي أقيم في جامعة الأميرة نورة بالرياض، بمناسبة اختتام الدورة الموسعة للجنة التراث العالمي اليونسكو مرتديا الزي السعودي
الحفل أحيته فرقة الأوركسترا السعودية.
كما حرص السفير الياباني لدى الرياض، فوميو إيواي، على مشاركة المملكة بيومها الوطني الـ 93.
وخلال لقاء السفير المذاع على قناة "السعودية" ارتدى السفير الياباني البشت السعودي ابتهاجا باليوم الوطني للمملكة.
وتحتفل المملكة باليوم الوطني الـ 93 لتوحيدها، في يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري.
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وستشهد فعاليات اليوم الوطني الذي جاء هذا العام تحت شعار "نحلم ونحقق"، مجموعة من العروض، أبرزها عرض "نسابق الأحلام" للطائرات العسكرية والمدنية التي يتقدمها علم المملكة محلقاً في سماء العاصمة الرياض وجدة والخبر.
بينما ستشكل عروض جوية للقوات الجوية السعودية في مدن الطائف، والباحة، وعسير، وتبوك يوم 23 سبتمبر الجاري.