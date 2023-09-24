المملكة تدين بشدة تمزيق جماعة المتطرفة نُسخ من المصحف في لاهاي

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لإقدام أحد الجماعات المتطرفة بتمزيق نُسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في لاهاي.

وجددت وزارة الخارجية، في بيان، مساء اليوم الأحد، رفض المملكة التام لمثل هذه الأعمال البغيضة والمتكررة التي لا يمكن قبولها بأي مبررات، وهي تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية.

وأكدت أنها تتناقض بشكلٍ مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوّض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول.

إقرأ أيضًا:

وزير الخارجية: المملكة حريصة على استقرار اليمن وتدعم جهود حل الأزمة