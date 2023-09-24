“التعاون الإسلامي” تدين الهجوم الانتحاري وسط الصومال

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الانتحاري الذي نفذ بواسطة شاحنة مفخخة في مدينة بلدوين وسط الصومال، وأسفر عن وفاة وإصابة العديد من الأشخاص الأبرياء.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، عن تنديده الشديد بهذه العملية الإرهابية النكراء، مقدماً تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة الصومال وشعبه، راجياً الله الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الأمين العام، دعمها لجهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب.

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