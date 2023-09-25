ريجيكامب مدربًا للطائي

أعلن نادي الطائي، الاثنين، اكتمال إجراءات التعاقد مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، وذلك لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الفترة المقبلة.

وبحسب البيان الرسمي لنادي الطائي، فإن عقد يمتد لمدة موسم.

يذكر أن المدرب الروماني البالغ من العمر 48 عامًا بدأت رحلته العالمية مع الفريق الروماني الشهير ستيوا بوخارست حيث حقفق مع الدوري في عام 2012 بعد أن كان الفريق الروماني العريق غائتبا عن بطولة الدوري منذ سبع سنوات.

وفي العام نفسه ظهر الفريق مع ريجي بشكل مميز في مسابقة الدوري الأوروبي، حيث بلغ دور الـ16 للبطولة مودعًا إياها في مباراة شهيرة مع تشيلسي الإنجليزي.

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وقد سبق لريجيكامب العمل في الدورى السعودي مع فرق الهلال والأهلي، وخاض تجارب مختلفة في الدوريات الإماراتي والروماني.