حزب عمران خان: السلطات الباكستانية ستنقله إلى سجن أفضل

قال حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان اليوم الاثنين إن السلطات تستعد لنقل خان إلى سجن به مرافق أفضل بالقرب من العاصمة إسلام اباد بعد أمر من المحكمة.

والتمس فريقه القانوني وحزبه من عدة محاكم إصدار أوامر بنقل خان إلى سجن أديالا في مدينة روالبندي الذي قالوا إنه أكثر ملاءمة لرئيس وزراء سابق.

وقال ذو الفقار بخاري المساعد المقرب لخان في رسالة إلى الصحفيين "الترتيبات جارية"، في إشارة إلى الاستعدادات لنقل خان بعد أن قال نعيم بانجوتا محامي خان إن محكمة عليا في العاصمة أمرت بنقله.

وكتب بانجوتا لاحقا على منصة إكس أن خان نُقل إلى السجن الجديد لكنه حذف هذا المنشور بعد ذلك.

وجرى احتجاز خان في سجن متواضع يعود إلى الحقبة الاستعمارية في منطقة أتوك بشمال غرب البلاد، ولا يوجد بمكان احتجازه مرافق مثل حمَّام ملحق بالزنزانة أو تلفزيون كما أنه يصعب على أسرته وأصدقائه زيارته وإرسال الصحف والكتب والطعام إليه.

ويقبع رئيس الوزراء السابق في هذا السجن منذ أوائل أغسطس آب بعد إدانته بتهم فساد.

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