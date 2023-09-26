المملكة تعلن اعتزامها بناء أول محطة للطاقة النووية

كشف وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، أن المملكة تعمل على مشروع بناء أول محطة نووية للطاقة النووية.

الأمير عبد العزيز بن سلمان، أكد خلال كلمته التي ألقاها في الدورة الـ67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا، أن المملكة تعمل على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مختلف المجالات بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إقرأ أيضًا: وزير الطاقة ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوقّعان اتفاقية برنامج المهنيين المبتدئين

كما شدد وزير الطاقة على التزام المملكة بسياستها الوطنية للطاقة النووية التي تضمن أعلى معايير الشفافية والموثوقية وتطبيق أعلى مستويات الأمان، مشيرًا إلى أن المملكة تعمل بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مختلف المجالات.

وكانت السعودية أسست في عام 2010 مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة ككيان علمي وبحثي وحكومي ذي شخصية اعتبارية مستقلة، يرأس مجلس إدارتها وزير الطاقة، وتُعنى بشؤون الطاقة الذرية والمتجددة في البلاد بهدف تحقيق التنمية المستدامة لقطاع الطاقة.

البرنامج النووي السعودي

وضعت المملكة خطة طموحة لدخول إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، إذ تسعى إلى إضافة نحو 17 جيجاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2040.

إقرأ أيضًا: وزير الطاقة: المملكة ملتزمة بسياستها الوطنية للطاقة النووية

ومن المقرر أن تكون أول مشروعات الطاقة النووية في السعودية مكونة من مفاعلين بسعة مجمّعة تبلغ 3.2 جيجاواط، تستهدف وضعهما على خطوط الإنتاج خلال السنوات الـ10 المقبلة.

تخطط المملكة للاستفادة من مواردها الغنية من اليورانيوم في دعم أول محطة طاقة نووية، إذ تستطيع السعودية إنتاج أكثر من 90 ألف طن من اليورانيوم، وهو ما يكفي لتوفير الوقود للمحطات النووية التي تسعى لبنائها.

إقرأ أيضًا:

وزير الطاقة يشارك في اجتماعات مجموعة العشرين بالهند

وزير الطاقة: المملكة ملتزمة بسياستها الوطنية للطاقة النووية