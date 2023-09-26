ميسي يغيب عن تدريبات إنتر ميامي قبل نهائي كأس أميركا

غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تدريبات فريقه إنتر ميامي قبل نهائي كأس أميركا المفتوحة أمام هيوستن دينامو الأربعاء.

وغاب ميسي عن تعادل إنتر ميامي أمام أورلاندو سيتي 1-1، الأحد، في حين أكد مواطنه مدرب إنتر خيراردو مارتينو إنه سيتم تقييم حالته "بشكل يومي".

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ميسي يعاني من الإرهاق بسبب كثافة المباريات منذ انضمامه إلى النادي في يوليو، أو ما إذا كان يعاني من إصابة مزمنة.

وأشار مارتينو إلى "الندوب" القديمة التي تعيق نجم برشلونة الإسباني السابق من دون أن يذكر أي إصابة محددة.

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ويعاني ميسي منذ استبداله في الدقيقة 88 خلال مباراة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026 بعد تسجيله الهدف الوحيد من ركلة حرة مباشرة في الفوز على الإكوادور.