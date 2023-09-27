واشنطن تعلن رسميا إعفاء الإسرائيليين من التأشيرات

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إعفاء المواطنين الإسرائيليين من تأشيرات الدخول لأراضيها، وبالتالي انضمام تل أبيب إلى برنامج الإعفاء الأمريكي من تأشيرات الدخول.

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وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت مساء الاثنين أنه "من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة هذا الأسبوع، عن إلغاء التأشيرة إلى الولايات المتحدة.

فيما اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين؛ انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، يعد إنجازا سياسيا وخبرا سارا لجميع المواطنين في إسرائيل.

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ومن المتوقع أن يدخل إعفاء الإسرائيليين من تأشيرات الدخول حيز التنفيذ في نهاية نوفمبر القادم، وينص الإجراء على التسجيل بموقع إلكتروني (ESTA) قبيل 72 ساعة من السفر إلى الولايات المتحدة ويتيح المكوث لمدة 90 يوما لأغراض سياحية وتجارية.

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