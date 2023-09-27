نقل مواجهة الفيحاء والاتحاد إلى الرياض وتأخير انطلاق الجولة العاشرة

أعلنت إدارة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل ملعب مواجهة فريقي الفيحاء والاتحاد ضمن الجولة الثامنة من المسابقة، من ملعب مدينة المجمعة الرياضية، إلى ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

جاء ذلك بناءً على طلب الناديين، إذ ستقام المباراة يوم الجمعة المقبل عند الساعة السادسة مساءً.

📍إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تُعلن: ▪️نقل مباراة الفيحاء والاتحاد

▪️تعديل مواعيد مباريات الجولة العاشرة#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSLhttps://t.co/lXmtrUaMR1 pic.twitter.com/pfx9LZ7sUk — دوري روشن السعودي (@SPL) September 27, 2023

كما تقرر تأخير انطلاقة منافسات الجولة العاشرة من المسابقة المقرر إقامتها خلال الفترة من 19 ـ 21 أكتوبر المقبل يومًا واحدًا لتكون الانطلاقة يوم 20 أكتوبر.

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يأتي ذلك حرصًا من إدارة المسابقات على استفادة الأندية من لاعبيها الدوليين على نحو أفضل.