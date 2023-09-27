أخبار الرياضة

نقل مواجهة الفيحاء والاتحاد إلى الرياض وتأخير انطلاق الجولة العاشرة

27 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
الاتحاد والطائي - كريم بنزيما
الاتحاد والطائي - كريم بنزيما

أعلنت إدارة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل ملعب مواجهة فريقي الفيحاء والاتحاد ضمن الجولة الثامنة من المسابقة، من ملعب مدينة المجمعة الرياضية، إلى ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

جاء ذلك بناءً على طلب الناديين، إذ ستقام المباراة يوم الجمعة المقبل عند الساعة السادسة مساءً.

كما تقرر تأخير انطلاقة منافسات الجولة العاشرة من المسابقة المقرر إقامتها خلال الفترة من 19 ـ 21 أكتوبر المقبل يومًا واحدًا لتكون الانطلاقة يوم 20 أكتوبر.

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يأتي ذلك حرصًا من إدارة المسابقات على استفادة الأندية من لاعبيها الدوليين على نحو أفضل.