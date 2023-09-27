البرلمان البلغاري توافق على إرسال أنظمة صاروخية قديمة لأوكرانيا

وافق البرلمان البلغاري على إرسال أنظمة صواريخ أرض-جو من طراز S-300، تعود للحقبة السوفياتية، إلى أوكرانيا. يعد هذا القرار أول شحنة من هذا النوع تُرسل إلى كييف من قبل بلد يشهد انقسامًا داخليًا حول هذه القضية.

وبموجب هذا القرار، ستتم إعادة عدد غير محدد من أنظمة الصواريخ S-300 إلى أوكرانيا. وأعلنت بلغاريا أنها غير قادرة على إصلاح هذه الأنظمة.

كما سيتم أيضًا، وفقًا للقرار، إرسال ذخيرة للأسلحة الصغيرة من مخزون الشرطة.

يُشير إلى أن التصويت جرى خلال جلسة مُغلقة بعد مناقشات مثيرة. وصرّح أحد أنصار هذه المبادرة، ديليان بيفسكي، للإذاعة الرسمية بأن "تمت الموافقة على كل شيء. الموضوع أغلق".

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