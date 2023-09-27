القبض على 3 متهمين بكارثة حريق حفل زفاف نينوى بالعراق

تمكنت وزارة الداخلية العراقية من القبض على ثلاثة من المتهمين في حادثة الحريق الذي وقع في قاعة الأعراس بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى. كان هؤلاء من بين أربعة متهمين صدرت ضدهم أوامر قضائية بالقبض.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على "فيسبوك" أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وأن التحقيقات لا تزال مستمرة.

كان مجلس أمن إقليم كردستان قد اعتقل صاحب قاعة الأعراس وسلمه إلى وزارة الداخلية الاتحادية.

وأسفر الحريق عن مقتل ما لا يقل عن مائة شخص، وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح خلال حفل زفاف في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى شمال العراق. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن سبب الحريق يعود إلى استخدام الألعاب النارية خلال الحفل، مما أدى إلى اندلاع النيران في القاعة وتسارع انتشارها.