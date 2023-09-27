ارتفاع حصيلة قتلى حريق حفل زفاف بالعراق إلى أكثر من 114 شخصًا

أعلن الهلال الأحمر العراقي ارتفاع حصيلة قتلى ومصابي حريق نينوى إلى أكثر من 450 شخصاً، من بينهم 114 قتيلاً على الأقل.

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وشب حريق بصالة أفراح خلال حفل زفاف في قضاء الحمدانية شمال شرقي محافظة نينوى العراقية، مساء أمس الثلاثاء.

المتحدث باسم الدفاع المدني العراقي العميد جودت عبد الرحمن، أكد أن من بين الضحايا "رجالا ونساء وأطفالا"، حيث تجمّع مئات المدعوين للمشاركة بحفل زفاف في بلدة قرقوش الواقعة شرق مدينة الموصل.

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وأرجعت السلطات في العراق، سبب نشوب الحريق إلى الألعاب النارية ومواد بناء شديدة الاشتعال ما أدّى إلى إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر، ثمّ انتشر الحريق بسرعة كبيرة.

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