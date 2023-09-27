الحكومة المكلفة من “النواب الليبي”: إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة

أعلنت السلطات في شرق ليبيا عن إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة التي تضررت جراء الفيضانات، وسيتم تنظيم مؤتمر حول هذا الشأن في 10 أكتوبر المقبل. وأكدت الحكومة التي تتخذ مقراً في شرق البلاد، والتي يدعمها البرلمان المحلي، أنها وافقت على إنشاء هذا الصندوق لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات التي وقعت في 10 سبتمبر.

على الرغم من عدم الاعتراف الدولي بالحكومة في الشرق، أعلنت أيضاً عن تنظيم مؤتمر لإعادة الإعمار في درنة في 10 أكتوبر، وكانت قد أعلنت عن هذا المؤتمر في 22 سبتمبر. وأوضحت أن هذا المؤتمر سيتيح الفرصة للشركات العالمية لتقديم التصاميم الأفضل التي تتناسب مع طبيعة وتضاريس المدينة.

وحتى الآن، لم تعلق الحكومة المنافسة المعترف بها دولياً والمقر في العاصمة طرابلس على هذه الإعلانات، ولم توضح ما إذا كانت سترسل ممثلين. كما لم تحدد الحكومة التي تتخذ مقراً في بنغازي كيف سيتم تمويل الصندوق الجديد، لكن البرلمان المحلي الذي يتخذ مقراً في الشرق قد كرس بالفعل 10 مليارات دينار لمشاريع إعادة الإعمار.

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