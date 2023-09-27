وزير الاستثمار: السيارات الكهربائية تعتبر واحدة من الأسواق الأسرع نمواً في العالم

ألقى وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح كلمته مساء اليوم خلال افتتاح أول مصنع لتجميع السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة.

أشار الفالح إلى أن المملكة العربية السعودية تسعى بثقة للمساهمة في الحركة العالمية نحو التحول الصديق للبيئة والمستدام، وذلك من خلال تأسيس شركة لوسيد موتورز في المملكة.

وأكد الفالح أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى رؤية المملكة 2030 والمبادرة السعودية الخضراء، وطموحاتها في أن تكون رائدة عالمياً في مجال الاستدامة وتحقيق صافي انبعاثات صفر.

وأوضح الوزير أن العالم يتغير بسرعة مع توجه الصناعات نحو اعتماد حلول أكثر نظافة وصديقة للبيئة. وأشار إلى أن هذا الانتقال السريع نحو المركبات الكهربائية هو دليل على الحفاظ على كوكبنا وضمان مستقبل صحي للأجيال القادمة.

وبمناسبة تدشين هذا المصنع المتطور، أكد الفالح أن المملكة ترسل رسالة قوية إلى العالم تظهر التزامها بقيادة التطورات في مختلف الميادين. وأشاد بمبادرات المملكة الأخرى مثل مشروع الهيدروجين الأخضر في نيوم والمشروعات الأخرى في منطقة البحر الأحمر.

وأشار الفالح إلى أن السيارات الكهربائية تشهد نمواً سريعاً وتعتبر واحدة من الأسواق الأسرع نمواً في العالم. وأشاد بدور صندوق الاستثمارات العامة والاستثمارات التحفيزية في تحقيق النجاح في هذا المجال، بما في ذلك مشروع السيارات الكهربائية القادم CEER.

وختم الوزير الفالح كلمته بالإشادة بجهود جميع الأطراف التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز المهم للمملكة، وأكد على أن هذا المصنع لا يمثل مجرد وحدة صناعية عادية، بل يمثل بياناً يبرز طموحات المملكة وقدراتها.

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