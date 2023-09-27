منظمة السياحة العالمية تشيد بالتطورات الهائلة التي شهدتها المملكة

قال زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، خلال افتتاح فعاليات الاحتفال بيوم السياحة العالمي في الرياض، إنه سيبيع تأشيرة دخول السعودية في مزاد بعد 50 عاماً.

وأشار بولوليكاشفيلي إلى أنه تم انتخاب المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لعام 2023، وأن السعودية استضافت القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة في العام السابق. وأضاف أن الرياض تحتضن المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الشرق الأوسط.

كما أشار بولوليكاشفيلي إلى أن التطورات التي شهدتها السعودية في مجال السياحة تعكس التزام المملكة بتعزيز هذا القطاع وجعله جزءاً مهماً من اقتصادها.

وأثنى على الجهود التي بذلها ولي العهد السعودي والسلطات المحلية في هذا الاتجاه، مؤكداً أن التحول في سياسة السعودية في الاستثمار السياحي يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التجارة العالمية وجذب السياح.

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