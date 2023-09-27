الخطيب: حكومة المملكة فتحت الباب للاستثمار الدولي في القطاع السياحي

تم انطلاق فعاليات يوم السياحة العالمي 2023 في الرياض، والذي يحمل شعار "السياحة والاستثمار الأخضر".

شارك في هذا الحدث أكثر من 500 مسؤول حكومي وقادة في قطاع السياحة وخبراء من 120 دولة مختلفة، زالهدف من الحدث هو تعزيز النمو والاستدامة وتعزيز التواصل بين الشعوب، بالإضافة إلى مناقشة المواضيع الهامة المتعلقة بالقطاع السياحي.

وافتتح وزير السياحة أحمد الخطيب الفعاليات بكلمة أكد فيها أهمية هذا الحدث بالنسبة للمملكة العربية السعودية. أشار الخطيب إلى أن القطاع السياحي هو واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في العالم ويوظف واحدًا من كل 10 أشخاص على وجه الأرض، مما يسهم في توفير فرص العمل لمئات الملايين.

وألقى الخطيب نظرة سريعة على نمو القطاع السياحي وكيف أصبحت السياحة صناعة عالمية تشكل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان. كما دعا إلى ضرورة التعاون بين جميع دول العالم لتحقيق التقدم والنمو في هذا القطاع بطريقة متوازنة وعادلة.

وأكد الخطيب أن حكومة المملكة فتحت الباب للاستثمار الدولي في القطاع السياحي، ومساعدة القطاع الخاص للوصول إلى رأس المال العالمي لبناء المرافق التي يتوقعها الزائر ويحتاجها وقد حُقّق ذلك في المملكة.

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