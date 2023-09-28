“ميتا” تكشف عن نظارات ذكية بتقنيات الذكاء الاصطناعى

طرح مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز، أمس الأربعاء، مجموعة من المنتجات الجديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي.

شملت المنتجات نظارات ذكية يمكنها الإجابة على الأسئلة والبث مباشرة على فيسبوك، بالإضافة إلى برامج "بوت" لإنشاء الصور وسماعة رأس مطوّرة للواقع الافتراضي.

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وقال زوكربيرغ، إن جيلا جديدا من نظارات (راي بان) الذكية من شركة ميتا سيبدأ طرحه في 17 أكتوبر بسعر 299 دولارا.

You can go live on #Instagram from the new Ray Ban Meta smart glasses pic.twitter.com/0F00f8bOKy — Ahmed Ghanem (@ahmedghanem) September 27, 2023

وسيشتمل الجهاز على مساعد جديد من ميتا يعمل بالذكاء الاصطناعي وسيكون قادرا على البث المباشر لما يراه المستخدم على فيسبوك وإنستغرام، وهو إنجاز مقارنة بقدرة الجيل السابق على التقاط الصور.

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