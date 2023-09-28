وزير النقل يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين المملكة والصين

وقع وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير النقل في جمهورية الصين الشعبية لي كسياوينج، اتفاقية لتعزيز التعاون بين المملكة والصين في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة.

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وتأتي الاتفاقية لتعزيز التعاون، وتجسيد الشراكة الإستراتيجية في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين.

وجاءت الاتفاقية لدعم تطبيق أحدث أساليب النقل الحديثة من خلال استخدام التقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى مواءمة وتبادل السياسات والتشريعات لمستقبل أنماط التنقل الحديثة، حيث تهدف الاتفاقية إلى تبادل ودعم الخبرات والتجارب حول أساليب النقل الحديثة، وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي للطرق السريعة والمرافق الفنية الجديدة.

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كما تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات في المركبات ذاتية القيادة، ونقل المعرفة في مجال الشحن الذكي والموانئ الذكية، وتعزيز التعاون المشترك في قطاع الموانئ بين البلدين.

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