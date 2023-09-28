ساحل العاج تتبنى إجراءات فرض تأشيرة دخول مع تونس

تبنت حكومة ساحل العاج إجراءات جديدة تتضمن فرض تأشيرة دخول للمواطنين التونسيين. وأكد المتحدث باسم الحكومة أمادو كوليبالي أنه تم التوصل إلى تفاهمات مع الحكومة التونسية بشأن هذا القرار وأن الإجراءات الدبلوماسية مازالت قائمة.

وأوضح كوليبالي أن هذا الإجراء يأتي نتيجة للتحديات المرتبطة بقضايا الهجرة، حيث يمر العديد من المهاجرين عبر تونس. وبناءً على الادعاء بأن الكثير من المهاجرين يمكن أن يكونوا من المواطنين العاجيين، فإن فرض التأشيرة يمكن أن يساهم في حل هذه المشكلة بشكل جزئي.

إقرأ أيضًا:

سفير المملكة لدى تونس يقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ93