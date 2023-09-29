النفط يعاود الصعود بعد تراجع دام 8 أسابيع

استأنف النفط مسيرة الصعود، بعد تراجعه بأكبر قدر في 8 أسابيع بسبب المقاومة الفنية للأسواق، والتكهنات بأن السعودية قد تبدأ في زيادة الإنتاج مجدداً إذا ارتفعت الأسعار أكثر من اللازم.

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صعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر التي يحل أجلها اليوم خمسة سنتات إلى 95.43 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 13 سنتا لتسجل 93.23 دولار للبرميل.

وتتجه أسعار النفط لتسجيل مكسب أسبوعي بنحو اثنين بالمئة بعد تحقيقها مكاسب طفيفة في التعاملات المبكرة الجمعة، إذ إن أثر الطلب القوي خلال عطلة في الصين واستمرار الشح في الولايات المتحدة طغى على أثر توقعات الزيادات المحتملة في الإمدادات من السعودية.

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