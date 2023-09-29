25 قتيلا في الانفجار قرب مسجد في باكستان

ارتفعت حصيلة التفجير الانتحاري الذي وقع الجمعة قرب مسجد في ولاية بلوشستان إلى 25 قتيلا، حسبما أعلن مسؤولون.

وقال وزير الداخلية في حكومة الولاية زبير جمالي "قُتل 25 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 80 بجروح، بينهم 20 حالتهم حرجة".

وكان إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي في الماضي مسرحا لهجمات شنها متشددون إسلاميون وانفصاليون.

وقال جاويد ليهري وهو ضابط كبير في الشرطة المحلية "يبدو أنه هجوم انتحاري"، مضيفا أن الانتحاري فجر نفسه بالقرب من سيارة نائب مدير الشرطة نواز جيشكوري.

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