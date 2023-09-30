قبرص تطلق نسورًا مهددة بالانقراض في البرية

حرص دعاة الحفاظ على البيئة في قبرص على إطلاق نسورًا من فصيلة "غريفون" في البرية، الجمعة.

وتلك هي أحدث محاولة لزيادة أعداد هذه الطيور المهددة بالانقراض.

وأصبح عدد النسور في الجزيرة الواقعة شرقي البحر المتوسط ​​هو الأقل في أوروبا بعد أن كان كبيرًا، لأن التسمم العرضي أو تغيير تقنيات الزراعة تركها تعاني نقص الغذاء.

وأطلق دعاة الحفاظ على البيئة 14 نسرًا من إسبانيا إلى التلال في شمال مدينة ليماسول، الجمعة، ليصل عدد النسور الآن إلى حوالي 29.

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وأطلقت 4 منظمات 15 من نسور "غريفون" العام الماضي، لكن 11 منها فقط بقيت على قيد الحياة.

وقام دعاة الحفاظ على البيئة في الماضي بعدة محاولات لزيادة أعداد النسور، شملت استيرادها من جزيرة كريت.