بانجيا ألتيما.. قارة بركانية عملاقة تنذر بفناء البشرية

تنبأ باحثون من جامعة بريستول في المملكة المتحدة في دراسة علمية نشرت حديثًا، بتغير كبير على سطح الأرض خلال الـ250 مليون سنة المقبلة، قد يؤدي إلى انقراض البشر والثدييات على سطح الكوكب.

وأرجع العلماء المشاركون في الدراسة، سبب ذلك إلى ظهور قارة جديدة تُعرف بـ"بانجيا ألتيما"، تكون شديدة الحرارة والجفاف، ولا تصلح للسكن بالنسبة للبشر والثدييات.

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وبحسب محاكاة جديدة للكمبيوتر العملاق، تم خلالها استخدام نماذج مناخية حاسوبية، رجح العلماء أن القارة العملاقة بانجيا ألتيما سوف تتشكل جراء تجمع جميع القارات معًا لتكوين هذه القارة الجديدة على الأرجح عند خط الاستواء.

وتوقع الباحثون أن القارة العملاقة بانجيا ألتيما ستكون ساخنة للغاية بحيث لا تستطيع الثدييات التكيف معها، حيث تشير النتائج إلى أن تكوين "بانجيا ألتيما" لن يؤدي فقط إلى زيادة حدوث البراكين بشكل أكثر تواترًا، مما سيؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وزيادة حرارة الكوكب، ولكن الشمس ستصبح أيضًا أكثر إشراقًا، مما يزيد من درجة حرارة الأرض بشكل أكبر.

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وفي تصريح للدكتور ألكسندر فارنسوورث، كبير الباحثين المشاركين في الدراسة: "البشر إلى جانب العديد من الأنواع الأخرى سوف يموتون بسبب عدم قدرتهم على التخلص من هذه الحرارة من خلال العرق، وتبريد أجسادهم".

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