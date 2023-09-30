البنتاغون يتخذ إجراءات جديدة لخفض حالات الانتحار داخل الجيش الأمريكي

اتخذت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إجراءات جديدة لخفض حالات الانتحار داخل الجيش الأمريكي.

وقالت الوزارة إنها بصدد تنفيذ أكثر من 100 توصية في الـ 7 سنوات المقبلة للمساعدة في معالجة أزمة زيادة حالات الانتحار داخل الجيش.

وذكرت أن التوصيات المئة التي وقعها وزير الدفاع لويد أوستن، جاءت من ملاحظات لجنة قامت بعملية تدقيق في 11 منشأة عسكرية، وأجرت أكثر من 2700 مقابلة مع موظفين عسكريين ومدنيين.

وتنقسم التوصيات إلى 5 فئات واسعة: جودة حياة الجنود، وخدمات الصحة النفسية، ووصم الأفراد الذين يطلبون المساعدة، ومراجعة التدريب على الوقاية من الانتحار، والسلامة في ما يتعلق بالأسلحة.

لكن الوزارة ترفض تبني توصيات مثل تحديد فترة زمنية قبل السماح لأفراده بشراء سلاح ناري وذخيرة.

وبحسب البنتاجون، انتحر أكثر من 500 عنصر في الجيش و200 من أقربائهم في عام 2021، معظمهم بالأسلحة النارية.

اقرأ أيضا:

صدمة تهز فرنسا.. لاعب يهدد بالانتحار لسبب مفاجئ