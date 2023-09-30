الفيضانات تشل مدينة نيويورك.. غرق المتاجر ومحطات القطار

غمرت الأمطار مدينة نيويورك الأمريكية ما أدى إلى تدمير العديد من خطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية للركاب، وتقطع السبل بالسائقين على الطرق السريعة، وإغراق الأقبية وإغلاق محطة في مطار لاغوارديا لساعات في أحد أكثر أيام المدينة رطوبة منذ عقود.

وسقط أكثر من 7.25 بوصة (18.41 سنتيمترًا) من الأمطار في أجزاء من بروكلين بحلول الليل، وشهدت منطقة واحدة على الأقل 2.5 بوصة (6 سنتيمترات) في ساعة واحدة، وفقًا لمسؤولي الطقس والمدينة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن ارتفاع 8.65 بوصة (21.97 سنتيمترا) في مطار جون إف كينيدي تجاوز الرقم القياسي لأي يوم من أيام سبتمبر، وهو الرقم الذي تم تسجيله خلال إعصار دونا في عام 1960. ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار.

وأعلنت الحاكمة كاثي هوتشول، والعمدة اريك أدامز، حالة طوارئ في نيويورك مع تعطل السيارات في مياه الفيضانات وغرق الأقبية، مع قيام رجال الإنقاذ بإنقاذ مواطنين كانوا في خطر بسبب ارتفاع مستوى المياه، مع إصدار تحذيرات من مياه الفيضانات في منهاتن وبروكلين وكوينز وستيتن ايلاند.

اقرأ ايضا:

منظمة دولية: نزوح أكثر من 43 ألف شخص في ليبيا بسبب الفيضانات