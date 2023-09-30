ارتفاع حصيلة ضحايا حريق الحمدانية بالعراق إلى 107

ارتفعت حصيلة ضحايا حريق الحمدانية في العراق إلى 107 أشخاص.

وأكدت صحة مدينة نينوى أن الوضع الصحي للمصابين جراء حريق الحمدانية غير مطمئن.

وأضافت أن "إجمالي عدد الوفيات بلغ 107 أشخاص، من ضمنهم 41 شخصاً غير متعرف عليهم لغاية الان، بينهم أشلاء 5 أشخاص"، مشيرة الى أن "هناك مريضة تمت إحالتها إلى منظمة أطباء بلا حدود لأن لديها كسر".

وأشار إلى "إرسال كافة النماذج التي تم سحبها من الضحايا ممن لم يتم التعرف عليهم والاشلاء إلى الطب العدلي في بغداد".

يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء الثلاثاء الماضي، داخل قاعة مناسبات في ‍ ‍‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.