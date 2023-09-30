إصابة 3 في حريق هائل بخط أنابيب نفط غرب أوكرانيا

أُصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفرقة جراء اندلاع حريق هائل في خط أنابيب نفط في منطقة إيفانو-فرانكيفسك غرب أوكرانيا، وفقًا لما ذكرته خدمات الطوارئ، وأظهرت لقطات غير مؤكدة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي سحبًا كثيفة من الدخان تتصاعد فوق ما يبدو أنها قرية.

وأوضحت خدمة الطوارئ الأوكرانية أنه في الساعة الخامسة مساءً (14:00 توقيت غرينتش) انفجر خط أنابيب نفط بقطر 150 ملم قرب قرية ستريمبا في منطقة نادفيرنا، ما تسبب في تسرب نفطي على مساحة 100 متر مربع.

ولم يتضح على الفور سبب الحريق، إلا أن وسائل إعلام محلية أشارت إلى وقوع انفجار قوي.

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