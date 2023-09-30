الحكومة العراقية تعلن الانتهاء من إنجاز ربط خطوط الكهرباء مع الأردن بشكل كامل

أعلن وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، اليوم السبت، أن الربط الكهربائي مع الأردن تم بنجاح وبشكل كامل، مؤكداً أن عقود الربط مع دول الجوار تسير بشكل سليم.

وأضاف أن الربط العراقي الأردني تم بالكامل عبر الحدود، وسيتم توريد الكهرباء من خلال الوصلات الجديدة خلال الأيام القادمة. وأشار إلى أن الربط الخليجي السعودي يسير بشكل سليم دون وجود أي مشاكل.

وأكد أن الوزارة أوفت بوعدها خلال عام 2023 بتوفير 24 ألف ميغاواط من الطاقة خلال فصل الصيف، وأن هذا تم تحقيقه بالفعل، وأنهم يعملون على إعداد خطة لصيف 2024 مع التزامهم بتقديم أرقام دقيقة وملزمة كما فعلوا في الصيف الماضي.

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