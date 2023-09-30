بعد توقف 10 سنوات.. إيطاليا وليبيا تستأنفان الرحلات الجوية التجارية

أعلنت السلطات الليبية عن استئناف الرحلات الجوية التجارية بين ليبيا وإيطاليا للمرة الأولى منذ عقد من الزمن. وقد غادرت الرحلة "إم تي 522" من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس متوجهة إلى مطار "ليوناردو دافنشي-فيوميتشينو" في روما. ومن المقرر أن تكون هناك رحلات ذهاب وإياب بين العاصمتين الليبية والإيطالية يومي السبت والأربعاء.

وقد أعربت حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في طرابلس عن إعجابها بعودة هذه الرحلات الجوية ونشرت صورًا تظهر الركاب وهم يستعرضون الطائرة، إضافةً إلى المسؤولين الذين احتفلوا بهذه العودة.

وكانت إيطاليا وعدد من الدول الغربية الأخرى قد حظرت الرحلات الجوية من ليبيا منذ عام 2011 بعد سلسلة من الأحداث التي شهدتها شمال إفريقيا. ومنذ ذلك الحين، تم تنفيذ رحلات جوية محدودة باتجاه وجهات محددة، مع استمرار التحسينات في الأوضاع.