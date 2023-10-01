“ابك في المنزل”.. مشاحنة كلامية تشعل مباراة توتنهام وليفربول

تفجرت مشاحنة كلامية بين الثنائي الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر وكريستيان روميرو لاعبي ليفربول وتوتنهام بعد نهاية المباراة التي جمعت بين الفريقين.

وتلقى ليفربول أول خسارة له هذا الموسم بعد خسارته أمام توتنهام بنتيجة 1-2 في الوقت القاتل ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت الخسارة بعد جدل تحكيمي واسع خاصةً بعد اعتراف لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي، بصحة هدف لويس دياز، الذي ألغي من قبل حكم اللقاء، دون تدخل من تقنية الفيديو.

لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي تعترف بصحة هدف ليفربول أمام توتنهام

وبعد نهاية المباراة، نشر كريستيان روميرو صورة له على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يحتفل خلالها بفوز توتنهام على ليفربول.

وعلَّق أليكسيس ماك أليستر على منشور روميرو قائلا: "هذا هو الطبيعي عندما نواجه 12 لاعبا"، في إشارة غير مباشرة لدور التحكيم في نتيجة اللقاء.

روميرو بدوره رفض الصمت أمام تهكم لاعب ليفربول، وكتب له: "اذهب وابك في المنزل".

يذكر أن الحكم أشهر البطاقة الحمراء لثنائي ليفربول؛ الكولومبي لويس دياز والبرتغالي ديوغو جوتا، وهو ما جعل الفريق الضيف يكمل اللقاء بـ9 لاعبين، وهو ما استغله السبيرز ليحقق فوزا قاتلا في الوقت الضائع.