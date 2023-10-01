بايدن: القوات المسلحة الأمريكية وضباط الأمن سيستمرون في تلقي رواتبهم

بعد أزمة الإغلاق الحكومي، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القوات المسلحة الأمريكية وضباط الأمن سيستمرون في تلقي رواتبهم. وذلك عقب التهديدات بتأخير اعتماد الميزانية الحكومية وعدم دفع رواتب الموظفين، بما في ذلك العسكريين.

وأشار بايدن إلى أن الجمهوريين تراجعوا عن التعهدات السابقة بشأن الموازنة، وأنه لا يوجد تمويل مخصص لأوكرانيا في هذا الاتفاق. لكنه أكد على أنه لا يمكن أن يسمح بأن ينقطع تمويل أوكرانيا.

وأوضح أن الجناح المتشدد في الحزب الجمهوري حاول خفض بعض الأموال المقترحة في الميزانية لتجنب الإغلاق الحكومي. وأعرب عن استيائه واستياء الملايين من التلاعب الذي قام به بعض أعضاء الحزب الجمهوري.