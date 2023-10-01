الرئاسات الأربعة في العراق: حل الخلافات يتم عبر الحوار والتفاهم والتعاون المشترك

أكدت الرئاسات الأربعة في العراق أن حل الخلافات يتم عبر الحوار والتفاهم والتعاون المشترك. جرى اجتماعهم لمناقشة التطورات العامة في البلاد، حيث عبروا عن تعازيهم لعوائل ضحايا حادثة الحمدانية وتمنوا الشفاء العاجل للمصابين.

كما شددوا على ضرورة دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها وتحسين الخدمات للمواطنين وتعزيز البنية التحتية في مختلف القطاعات.

وأكدوا رفضهم لأي عدوان يستهدف الأراضي العراقية، وشددوا على أهمية مكافحة الفساد ودعم الإجراءات الحكومية والقضائية في هذا الصدد. كما تمت مناقشة مقترح منح عفو خاص للنساء والأحداث مع استثناء بعض الجرائم الخطيرة.