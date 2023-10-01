تركيا: تدمير 20 هدفا لـ”العمال الكردستاني” شمالي العراق بغارات جوية

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تدمير 20 هدفًا يُعتقد أنها تابعة لحزب العمال الكردستاني في مناطق متينا وهاكورك وقنديل وغارا شمال العراق، وذلك عبر غارات جوية استهدفت معاقل التنظيم.

من جهة أخرى، أعلن حزب العمال الكردستاني تبنيه للهجوم الانتحاري الذي وقع أمام مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة اليوم.

وأفاد الحزب بأن "فريقًا تابعًا للواء الخالدين نفذ عملًا فدائيًا ضد وزارة الداخلية التركية".

وفي كلمة له داخل البرلمان، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العمل الإرهابي الذي وقع هذا الصباح هو آخر صراع للإرهاب، وأشاد بتحييد قوات الأمن للمهاجمين.

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