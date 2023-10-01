رئيس وزراء بريطانيا: لا توجد خطط فورية لنشر مدربين عسكريين في أوكرانيا

تعد تصريحات وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس حول نشر مدربين عسكريين في أوكرانيا وتدريب القوات الأوكرانية محل تركيبات وتأويلات.

فبعد ساعات من نشر المقابلة التي أجرتها صحيفة "صنداي تليجراف"، أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه لا توجد خطط فورية لنشر مدربين عسكريين في أوكرانيا. وأوضح أن الأمر قد يكون محتملاً في المستقبل، ولكنه ليس في الوقت الراهن.

بريطانيا وحلفاؤها يتفادون حتى الآن وجود وجود عسكري رسمي في أوكرانيا لتقليل مخاطر الصراع المباشر مع روسيا، كان الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف قد أشار إلى أن أي جندي بريطاني يقوم بتدريب القوات الأوكرانية في أوكرانيا سيكون هدفاً مشروعاً للقوات الروسية.

بريطانيا قدمت دورات تدريبية عسكرية لنحو 20 ألف أوكراني خلال العام الماضي وتعتزم تقديم عدد مماثل في المستقبل. في مقابل ذلك، أشار شابس إلى أن هناك مجالاً لتقديم تدريب عسكري داخل أوكرانيا، بعد مناقشة مع قادة الجيش البريطاني. كما أعرب عن أمله في أن تقوم شركات الدفاع البريطانية بتحقيق خططها لإنشاء مصانع أسلحة في أوكرانيا.

تُظهر هذه التصريحات استمرار الحذر الذي تتبناه بريطانيا وحلفاؤها تجاه الأزمة الأوكرانية وتجنب المشاركة المباشرة في الصراع.

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